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Среда, 30 августа 2023, 11:25 мск

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В Подмосковье отчим шесть лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В подмосковном Пушкино задержан мужчина за сексуальное насилие над падчерицей. Педофил насиловал девочку на протяжении шести лет, сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, заявление в полицию на мужчину написала его жена, мать ребенка. Со слов женщины, сексуальные издевательства над ее дочерью со стороны отчима начались в 2017 году, когда девочке было 10 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет газета. Подозреваемый задержан, им оказался 48-летний водитель такси.

Официальных комментариев от СКР на данный момент не поступало.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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