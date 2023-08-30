В Подмосковье отчим шесть лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В подмосковном Пушкино задержан мужчина за сексуальное насилие над падчерицей. Педофил насиловал девочку на протяжении шести лет, сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, заявление в полицию на мужчину написала его жена, мать ребенка. Со слов женщины, сексуальные издевательства над ее дочерью со стороны отчима начались в 2017 году, когда девочке было 10 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет газета. Подозреваемый задержан, им оказался 48-летний водитель такси.

Официальных комментариев от СКР на данный момент не поступало.

Москва, Наталья Петрова

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