Житель Омской области застрелил своих детей и покончил с собой

В Омской области мужчина учинил кровавую расправу над детьми из-за того, что жена собиралась с ним развестись. В результате были убиты двое взрослых и два маленьких мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в поселке Любино. «По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать», – говорится в сообщении.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», мужчина пытался уговорить свою жену не разводиться, а когда получил отказ, достал из сейфа свое ружье марки «Байкал» и открыл огонь. Первым он убил брата жены. Женщина схватила дочь и крикнула сыновьям, чтобы те убегали, но из них спастись удалось только старшему. При этом одного из мальчиков убийца догнал во дворе и застрелил в спину. Жена с дочерью и сыном успела укрыться у соседей и вызвать полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

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