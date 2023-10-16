Жительница Забайкалья передавала Украине данные о передвижении российских войск

Жительницу Забайкалья подозревают в шпионаже в пользу Украины. Девушка передавала украинскому куратору сведения о передвижении российских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Шпионку задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, максимальное наказание по которой составляет пожизненное лишение свободы.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в ее отношении продолжаются», – добавили в ведомстве.

Чита, Зоя Осколкова

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