Нефтегазовые предприятия в Восточной Европе подверглись кибератаке

Хакеры нанесли удар по предприятиям в Восточной Европе. Кибератаке подверглись десятки нефтегазовых и оборонных компаний. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

По информации специалистов, масштабная вредоносная кампания была организована с помощью продвинутых тактик и инструментов для шпионажа и кражи данных. Злоумышленники использовали бэкдор для систем на Linux – программу для скрытого удаленного управления.

«В ходе многоступенчатой кибератаки были скомпрометированы десятки организаций в сфере оборонной промышленности и нефтегазового сектора стран Восточной Европы», – говорится в сообщении.

Сначала хакеры разослали фишинговые письма, а затем нашли уязвимости, похитили данные и получили доступ к внутренним сетям компаний. Предположительно, за атакой могут стоять люди, говорящие на корейском языке, на это указывают некоторые особенности вредоносных документов. «Однако однозначно определить, кто стоит за атакой, невозможно», – заявили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

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