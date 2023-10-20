Сербия экстрадировала в Россию выдававшего себя за стоматолога афериста

Сербия экстрадировала в Россию мошенника, который подделал диплом врача-стоматолога, чтобы получить соцвыплату. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, в 2017 году мужчина купил по объявлению в интернете фальшивый диплом стоматолога. По поддельному документу, он собирался устроиться в районную больницу Вологодской области. Кроме того, злоумышленник хотел получить социальную выплату в один миллион рублей по программе «Земский доктор».

Администрация больницы раскрыла преступника и обратилась к правоохранителям. Суд приговорил лже-доктора к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Однако осужденный нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за границей. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а условное наказание заочно заменено на реальный срок лишения свободы», – рассказала Волк.

Мошенника задержали в Сербии. Сегодня в аэропорту Белграда осужденного передали российским правоохранителям для экстрадиции в Россию.

Белград, Зоя Осколкова

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