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Понедельник, 30 октября 2023, 12:24 мск

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При пожаре на заправке около аэропорта Шереметьево пострадали трое

Три человека пострадали в результате пожара на АЗС недалеко от столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России

По информации МЧС и прокуратуры Подмосковья, огонь охватил газово-стационарную колонку и два автомобиля на АЗС на Международном шоссе в Химках около восьми часов утра. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Позже МЧС уточнило, что горели паллеты, бытовки и пять автомобилей.

К настоящему времени пожар на заправке ликвидирован. На месте работали 33 человека и 10 единицы техники, уточнили в МЧС.

Причиной пожара на АЗС стала разгерметизация емкости с пропаном. Очевидцы сообщили, что возгоранию предшествовали два взрыва, пишет Mash.

Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры. «Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», – отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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