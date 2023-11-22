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Среда, 22 ноября 2023, 12:13 мск

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В Ингушетии в рамках КТО застрелили боевика

Правоохранители застрелили боевика, который открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ингушетии.

Спецслужбы установили местонахождение пособника разыскиваемых членов бандитской группы. Был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Столкновение боевика и сотрудников правоохранительных органов произошло в Сунже. Злоумышленник начал стрельбу по стражам порядка и был ликвидирован ответным огнем.

Проводится расследование. Правоохранители устанавливают личность мужчины и его роль в деятельности бандитской группировки.

Магас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Боевики на Северном Кавказе

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Терроризм,