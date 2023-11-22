В Ингушетии в рамках КТО застрелили боевика

Правоохранители застрелили боевика, который открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ингушетии.
Спецслужбы установили местонахождение пособника разыскиваемых членов бандитской группы. Был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Столкновение боевика и сотрудников правоохранительных органов произошло в Сунже. Злоумышленник начал стрельбу по стражам порядка и был ликвидирован ответным огнем.
Проводится расследование. Правоохранители устанавливают личность мужчины и его роль в деятельности бандитской группировки.
Магас, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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