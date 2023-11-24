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Пятница, 24 ноября 2023, 15:28 мск

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Задержан глава Ленинского городского округа Подмосковья

Глава Ленинского городского округа Московской областью Алексей Спасский задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании чиновника также сообщает источник «Известий».

В настоящее время со Спасским проводят следственные действия, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски.

Накануне телеграм-каналы «112» и Mash сообщили о задержании бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. По данным «Известий», его подозревают в получении взятки в 10 млн рублей. В начале ноября он уволился по собственному желанию.

По информации Mash, Гравина заподозрили в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов.

«Предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые в результате существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», – сообщал телеграм-канал.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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