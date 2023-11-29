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Среда, 29 ноября 2023, 13:23 мск

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Сотрудницу «АвтоВАЗа» уличили в коммерческом шпионаже

Сотрудники спецслужб вычислили на заводе «АвтоВАЗ» шпионку, которая передавала третьим лицам секретные сведения. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, женщина из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну. На предприятии она работала инженером-конструктором.

В ФСБ подчеркнули, что «АвтоВАЗ» является отраслеобразующим предприятием, внесенным в перечень стратегических предприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступного деяния, а также причастных к нему лиц», – говорится в сообщении.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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