Баку тряхнуло: пятибальное землетрясение произошло на Каспии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Каспийском море. Очаг подземных колебаний располагался на глубине 70 км. Об этом сообщается на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

Землетрясение произошло в 08:15 (07:15 мск). Оно ощущалось в столице Азербайджана Баку и ряде других населенных пунктах. Подземные толчки происходили на протяжении нескольких минут.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море на глубине 7 км. Эпицентр, по его информации, находился в 60 км к северу от города Сумгаит с населением около 265 тыс. человек и 41 км к северо-востоку от села Килязи с населением 3,2 тыс. человек.

Баку, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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