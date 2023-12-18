российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 декабря 2023, 12:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе горные работы могли стать причиной двух землетрясений

В Кемеровской области зафиксировали два землетрясения в течение часа. Сейсмологи связывают подземные толчки с горными работами.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в четыре часа утра по московскому времени. Эпицентр находился на юго-восточной окраине города Шерегеш, в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения.

Интенсивность подземных толчков оценили в 5,6 балла. За несколько минут до этого произошло сотрясение магнитудой 3,8 в этом же районе.

Сейсмособытия в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами – выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

Баку тряхнуло: пятибальное землетрясение произошло на Каспии / На Южных Курилах произошло два землетрясения за день / Мощное землетрясение произошло в 60 км от столицы Камчатки / На Камчатке случилось пятибалльное землетрясение / Второе землетрясение за два дня случилось в Непале / В посольстве РФ нет данных о погибших в Непале россиянах / Более 130 человек погибли при землетрясении в Непале / В Афганистане произошло мощное землетрясение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,