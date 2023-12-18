В Кузбассе горные работы могли стать причиной двух землетрясений

В Кемеровской области зафиксировали два землетрясения в течение часа. Сейсмологи связывают подземные толчки с горными работами.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в четыре часа утра по московскому времени. Эпицентр находился на юго-восточной окраине города Шерегеш, в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения.
Интенсивность подземных толчков оценили в 5,6 балла. За несколько минут до этого произошло сотрясение магнитудой 3,8 в этом же районе.
Сейсмособытия в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами – выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.
Кемерово, Зоя Осколкова
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