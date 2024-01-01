В новогоднюю ночь ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку

В новогоднюю ночь сразу после полуночи Донецк подвергся обстрелам. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения.

По городу со стороны Украины было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Основные удары пришлись по Буденовскому, Калининскому и Ворошиловскому районам.

«По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших», – сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В Буденновском районе снаряд попал по АЗС, в Ворошиловском – по девятиэтажке, там выбило стекла в трех подъездах. Часть ракет попали в гостиницу «Донбасс Палас» в центре города.

Российские военные корреспонденты сообщают, что среди погибших и раненых есть журналисты.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube