В Грузии обнаружили взрывчатку в грузе, направлявшемся из Одессы в Воронеж

В Грузии обнаружили взрывчатку в контейнерах, которые следовали из Украины в Россию. Об этом сообщили грузинские спецслужбы. Предположительно, взрывоопасный груз предназначался для организации теракта.

Взрывчатку нашли в посылках, замаскированных под аккумуляторы для электроавтомобилей. В общей сложности было обнаружено 14 килограммов C-4, детонаторов и шесть специальных ключей. Обнаруженный заряд – гораздо мощнее взрывчатого тротила.

Груз направлялся из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, конечным пунктом значился Воронеж. При этом СВУ были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Спецслужбы предполагают, что злоумышленники хотели организовать теракт на российской территории, а часть взрывчатки оставить в Грузии, чтобы затем обвинить Тбилиси, передает телеграм-канал «Shot».

Организатором отправки грузинские силовики называют гражданина Украины Андрея Шарашидзе, депутата Рады Одесской области. Предполагается, что другие участники транспортировки не знали о том, что именно они перевозят.

В Грузии возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Не исключено, что в последующем дело могут переквалифицировать на статью о подготовке теракта.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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