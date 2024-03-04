Мощное землетрясение произошло в Алма-Ате

В Алма-Ате произошло мощное землетрясение. Жители покинули свои дома и места работы. В МЧС призвали население не поддаваться панике.

Подземные толчки магнитудой 6,1 балла зафиксированы в 31 км к югу от города. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В городе сработал сигнал тревоги. Люди покинули дома и рабочие места. В МЧС призвали население не поддаваться панике и пройти к ближайшим пунктам приема. В городе также работает горячая линия.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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