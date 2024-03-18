Над Белгородом снова сработала система ПВО: есть раненые

Сегодня во второй половине дня над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате украинской атаки есть раненые.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в Областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – уточнил губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале.

По его словам, после воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 6 квартирах трех многоквартирных домов, 3 хозсубъектах, 6 автомобилях, и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.

Вместе с тем в Белгородском районе различные повреждения выявлены в поселке Октябрьский – повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь). В поселке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля, сообщил Гладков.

«Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», – добавил губернатор.

Сегодня около 15:30 власти региона объявили о ракетной опасности.

Ранее днем Гладков сообщил об украинском обстреле села Головчино Грайворонского городского округа. До этого губернатор сообщал, что из-за атак ВСУ без света остаются 13 поселений в Грайворонском округе. Вода подается по временной схеме: с 8 до 11 утра и с 18 часов до 21 часа. Порядка 600 местных жителей находятся в пунктах временного размещения.

Вместе с тем, сегодня министерство обороны РФ сообщало о новой попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube