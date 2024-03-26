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Вторник, 26 марта 2024, 11:06 мск

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В Подмосковье мужчина с ножом напал на посетителей компьютерного клуба

Молодой мужчина и 15-летний подросток получили ножевые ранения в результате нападения мужчины на посетителей компьютерного клуба в городском округе Щелково в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Злоумышленник задержан.

По информации правоохранителей, ранения получили мужчина 2002 года рождения и подросток 2008 года рождения. Задержанным по подозрению в нападении на молодых людей оказался местный житель 1989 года рождения.

«Пострадавшие госпитализированы. Полицейскими правонарушитель доставлен в следственные органы», – говорится в сообщении полиции.

Следователи выясняют мотивы нападавшего.

Ранее телеграм-каналы, отслеживающие ЧП, сообщили, что мужчина с ножом напал на компьютерный клуб в Подмосковье. Инцидент произошел во Фрязино поздно вечером 25 марта. По данным Mash, нападавший ворвался в клуб на улице Школьная, где нанес им ножевые ранения двум посетителям. До этого на улице мужчина ранил еще одного человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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