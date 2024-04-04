На Кубани задержали бывшего бойца ЦАХАЛ за намерение примкнуть к ВСУ

В Краснодарском крае задержали гражданина Израиля. Он намеревался вступить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Известно, что ранее задержанный служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он собирался вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против России.
В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что иностранец негативно относится к политике России и не поддерживает специальную военную операцию (СВО), сообщили в спецслужбе. Израильтянин рассылала свою анкету с личными данными запрещенным на территории РФ террористическим организациям, чтобы примкнуть к ним.
Иностранцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Мужчину выдворили из страны и закрыли въезд.
Краснодар, Зоя Осколкова
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