российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 апреля 2024, 12:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани задержали бывшего бойца ЦАХАЛ за намерение примкнуть к ВСУ

В Краснодарском крае задержали гражданина Израиля. Он намеревался вступить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Известно, что ранее задержанный служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он собирался вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что иностранец негативно относится к политике России и не поддерживает специальную военную операцию (СВО), сообщили в спецслужбе. Израильтянин рассылала свою анкету с личными данными запрещенным на территории РФ террористическим организациям, чтобы примкнуть к ним.

Иностранцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Мужчину выдворили из страны и закрыли въезд.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

СМИ: Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших двух суток / В правительстве Израиля призвали к проведению досрочных выборов в Кнессет / В Израиле приняли решение о дополнительном призыве резервистов / Байден возмутился, но не осудил израильский удар по волонтерам в секторе Газа / Россия призвала международное сообщество осудить Израиль за атаки на дипломатические объекты / ООН: В секторе Газа на грани голода находится более половины населения / Медведев: Было б интересно посмотреть на реакцию «америкосов» на удар Ирана по посольству США / Захарова выразила сомнение в профпригодности израильской разведки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев, Израиль,