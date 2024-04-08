МЧС назвало срок прихода паводка в Оренбург и призвало жителей эвакуироваться

Волна паводка по реке Урал сегодня, 8 апреля, прошла Орск и до 17 апреля дойдет до Оренбурга. Об этом сообщило МЧС России.

Ведомство также допустило подтопление нескольких населенных пунктов в Курганской области из-за сложной паводковой обстановки в Казахстане. «На место уже прибыли дополнительные силы и средства МЧС России», – говорится в сообщении.

Кроме того, подтопление возможно в Тюменской области. Там ведомство сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов, отметили в МЧС.

«Я призываю граждан серьезно относится к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», – заявил руководитель министерства Александр Куренков.

Ранее сегодня администрация Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал у регионального центра приближается к опасной отметке. На 14:00 местного времени (12:00 мск) уровень воды в реке вырос на 21 см и составляет 893 см. При этом опасным для Урала считается значение 930 см.

«Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила 9 см и в настоящее время составляет 792 см», – сказано в сообщении.

Специалисты прогнозируют, что уровень воды в Оренбурге превысит опасное значение. «В ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома», – заявили в горадминистрации.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей как можно быстрее покинуть город из-за наводнения. «Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию!... Уезжайте прямо сейчас», – сказал градоначальник.

Москва, Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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