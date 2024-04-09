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Вторник, 9 апреля 2024, 09:40 мск

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Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в Подмосковье

Фото: СУ СК РФ по Московской области

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В числе жертв – четверо малолетних детей и их родители. Еще двоих детей 11 и 13 лет успели спасти соседи до прибытия пожарных. Они переданы врачам.

Всего в доме проживало 8 человек, из них шестеро детей.

Пожар в одноэтажном частном доме в поселке Фосфоритный в городском округе Воскресенск вспыхнул в 23:47, уточнили в региональном управлении МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В 05:35 пожар полностью ликвидировали.

По факту гибели шести человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает Следственный комитет России. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Причины пожара устанавливаются, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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