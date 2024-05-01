В ФРГ радикалы сожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии экстремисты сожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за поджог взяли на себя левые экстремисты, объяснившие свой поступок тем, что немецкая компания наживается на украинском конфликте, сообщает Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Вскоре после пожара радикалы выпустили заявление на платформе Indymedia. Они сообщили, что установили зажигательное устройство на садовом домике Паппергера в ночь на 29 апреля.

Согласно заявлению экстремистов, концерн Rheinmetall «является одним из бенефициаров так называемого переломного момента» в контексте украинского конфликта. Сейчас компания накапливает «различные старые типы танков», которые «могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью», указывают поджигатели.

Правоохранители начали расследование по факту поджога летнего домика главы Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall является одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов и ведущим производителем военной техники в Европе. В прошлом году компания увеличила обороты на 12% – до 7,1 млрд евро. В концерне признали, что огромную выгоду ему принес рост спроса на фоне конфликта на Украине.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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