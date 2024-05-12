Белгород снова оказался под массированным обстрелом: погибли ещё трое мирных жителей

Сегодня вечером Белгород снова оказался под массированным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, погибли трое мирных жителей – девушка 19-ти лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм.

«По предварительным данным, пострадали 5 человек. Трое человек – два мужчины и женщина – получили осколочные ранения различных частей тела, бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин – один с контузией, второй с рассечением – получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор.

По его словам, на данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов – выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Осколками посекло 5 автомобилей и несколько остановочных комплексов.

«Также имеются повреждения линии электропередачи. Под аварийное отключение электроэнергии попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы. На местах работают оперативные и аварийные службы, ведется подомовой обход территорий», – отметил Гладков.

«В результате массированных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (8 человек извлеки из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести», – сообщил глава Белгородской области.

В то же время под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. В результате прилета снаряда пробита кровля и внутренние стены одного частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Напомним, минобороны РФ сообщало, что в период с 19:50 до 20:40 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», – уточнили в ведомстве.

Ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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