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Среда, 15 мая 2024, 15:44 мск

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В Новосибирске прошел дождь из пластика после пожара на мусорном полигоне

Жители Новосибирска пожаловались на капли жженной пластмассы на своих автомобиля. Вероятно, это произошло из-за сильного ветра, который принес продукты горения с мусорного полигона.

Накануне на городской свалке произошел пожар, который охватил около шести гектаров. Огонь удалось локализовать, пожарные рассчитывают потушить пламя до конца текущей недели.

Часть города заволокло едким дымом, местные жители жаловались на затруднение дыхания, а позже обнаружили на своих автомобилях капли пластика.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что такое явление могло возникнуть из-за сильного ветра. «Это может быть связано с порывистым ветром, который перемешивает и переносит частицы в воздухе, таким образом, продукты горения распространились, они все-таки тяжелее капель дождя», – цитирует Кичанову ТАСС.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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