Жителя Волгоградской области задержали за финансирование террористов

В Волгоградской области спецслужбы задержали мужчину, который переводил деньги террористам. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным правоохранителей, 30-летний местный житель перечислял денежные средства участникам международных террористических организаций ИГИЛ* и «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
В отношении пособника террористов возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
*запрещенные в России террористические организации.
Волгоград, Зоя Осколкова
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