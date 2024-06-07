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Пятница, 7 июня 2024, 13:45 мск

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Жителя Волгоградской области задержали за финансирование террористов

В Волгоградской области спецслужбы задержали мужчину, который переводил деньги террористам. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным правоохранителей, 30-летний местный житель перечислял денежные средства участникам международных террористических организаций ИГИЛ* и «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В отношении пособника террористов возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

*запрещенные в России террористические организации.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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