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Пятница, 12 июля 2024, 22:21 мск

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Названа возможная причина крушения Superjet 100

Экстренные службы РФ в пятницу, 12 июля, сообщили, что причиной крушения самолета Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье могло стать попадание птиц в двигатели на небольшой высоте, – сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию, собеседник агентства сказал: «Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации»

Ранее сообщалось, что причиной катастрофы мог стать «одновременный отказ сразу двух двигателей».

В пятницу над городским округом Коломна в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet, принадлежащий «Газпром авиа». На борту самолета находились три члена экипажа, они погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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