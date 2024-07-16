В Германии танк неожиданно открыл стрельбу на автобане

В Германии направлявшийся на учения танк несколько раз выстрелил на автобане. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в Баварии. Колонна военной техники двигалась на учения по трассе B12, когда танк неожиданно выстрелил несколько раз. Выпавшие гильзы задели проезжавший рядом автомобиль.

Отмечается, что снаряды были холостыми, а орудие, согласно инструкции, было направлено вверх, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий.

В бундесвере проведут расследование, чтобы выяснить причины произошедшего.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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