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Четверг, 18 июля 2024, 01:35 мск

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Режим повышенной готовности введен в Мурманской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС, КЧСиОПБ) на внеочередном заседании, созванном по теме загрязнения прибрежной территории возле моста через реку Тулома в среду, 17 июля, ввела режим «Повышенная готовность» в Кольском районе Мурманской области.

В сообщении, распространенном пресс-службой районной администрации, говорится: «После доклада о текущей ситуации, комиссия приняла ряд решений, направленных на устранение негативных последствий происшествия: сегодня с 17.00 часов и до особого распоряжения на территории города Кола вводится режим «Повышенная готовность», будет создана рабочая группа, осуществляющая мониторинг обстановки, проведен инструктаж с местным подразделением ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба). Для исключения доступа граждан на загрязненной территории будут установлены предупреждающие знаки».

«На данный момент неизвестно, кто допустил загрязнение водного объекта. Расследование продолжается. … На место ЧП прибыли специалисты Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, которые провели выездное обследование, в ходе которого на указанном участке акватории визуально наблюдались отдельные пятна, характерные для наличия на поверхности воды нефтепродуктов», – сообщили в администрации Кольского района Мурманской области.

Мурманск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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