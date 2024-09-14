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Суббота, 14 сентября 2024, 10:50 мск

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В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

Фото: Восточное МСУТ СКР

В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет. Пилот скончался от полученных травм.

Авиакатастрофа произошла возле аэродрома «Приозерный» в Рубцовском районе. На место прибыли экстренные службы. Воздушное судно получило значительные повреждения, пилот погиб.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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