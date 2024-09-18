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Среда, 18 сентября 2024, 19:11 мск

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В Белгородской области удалось предотвратить теракт

В Белгородской области задержан уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта на одном из административных объектов. Об этом говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы безопасности.

В его отношении следственным отделом управления заведено и расследуется уголовное дело пo ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот боеприпасов и взрывчатки) УК РФ. «Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свoбоды на срок до 20 лет», – уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

По данным ФСБ, житель Бердска через интернет-мессенджер установил контакт с представителями одного из запрещенных в РФ украинских вооруженных формирований. По их указанию он незаконно приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на административном объекте в Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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