Спецслужбы раскрыли канал переправки мигрантов через Россию в ЕС

Российские спецслужбы задержали членов группировки, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через РФ в страны Евросоюза. Об этом сообщает Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию Российской Федерации в страны Евросоюза выходцев с африканского континента», – говорится в сообщении.

Мигрантов легализовывали с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России. Затем они получали разрешение на временное пребывание, вид на жительство и другие документы, позволяющие долгое время находиться в РФ.

«По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 миллионов рублей», – отметили в ЦОС.

Лидером ОПГ, по версии спецслужбы, являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. В результате был задержан он и еще пять активных участников. В ходе обысков изъяли значительный объем миграционных документов, электронные средства связи и ПЭВМ, а также полученные преступным путем деньги. Обнаружены материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, «в одном из домовладений во Владимирской области обнаружены и переданы сотрудникам полиции трое российских граждан (уроженцы Московского региона), на протяжении длительного времени незаконно удерживавшихся и эксплуатировавшихся злоумышленниками».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube