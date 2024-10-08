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Вторник, 8 октября 2024, 14:53 мск

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Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии

Два россиянина погибли в горах Грузии. Об этом сообщают местные СМИ.

Российские альпинисты совершали восхождение на гору Казбек. Предположительно, у них оборвался страховочный трос, в результате туристы сорвались со скалы и погибли.

Грузинские пограничники спустили тела россиян на вертолете и отправили на экспертизу. МВД Грузии проводит расследование.

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов при восхождении на гору Дхаулагири в Гималаях. Туристы сорвались в пропасть на высоте более 8 тысяч метров.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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