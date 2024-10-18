В Сербии при взрыве на оборонном предприятии пострадали четыре человека

В Сербии прогремел взрыв на одном из крупнейших оборонных предприятий. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Как сообщают местные СМИ, ЧП случилось на заводе «Слобода» в городе Чачак. Причины взрыва устанавливаются.
В результате четыре человека получили различные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. У него диагностированы ожоги лица, шеи и травма руки.
Стоит отметить, что это не первый случай на этой фабрике. Три года назад произошел подобный инцидент, тогда никто не пострадал.
Белград, Зоя Осколкова
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