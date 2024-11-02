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Суббота, 2 ноября 2024, 12:37 мск

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В Эстонии из-за шторма произошло массовое отключение электричества

В Эстонии штормовой ветер оставил без электричества тысячи местных жителей. Кроме того, из-за непогоды было прервано паромное сообщение с островом Хийумаа.

Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение для всей Эстонии. По его данным, в некоторых местах ветер может достигать 30 м/с. Из-за обрывов линий электропередачи без света остались около 11 тысяч клиентов энергетической компании Elektrilevi.

Массовые отключения электричества наблюдаются в Пярнуском уезде и на островах Сааремаа и Хийумаа. Для устранения неисправностей на работу вызваны дополнительные аварийные бригады.

Сильный ветер и стремительный подъем уровня воды также прервал и паромное сообщение с островом Хийумаа.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Эстония

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