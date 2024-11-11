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Понедельник, 11 ноября 2024, 11:31 мск

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В Швеции православных священников подозревают в шпионаже

В Швеции православных священников подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Politico.

Храм Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос находится неподалеку от аэропорта, водоочистных сооружений и энергетических компаний. По мнению шведских спецслужб, это способствует сбору сведений о работе соответствующих предприятий.

«Когда Силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», – рассказал изданию специалист Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

По его словам, церковь является потенциальным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний.

Впрочем, Служба государственной безопасности Швеции не обнаружил прямых доказательств шпионской деятельности церковных служителей, а лишь выразила подозрение.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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