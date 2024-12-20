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Пятница, 20 декабря 2024, 17:19 мск

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ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, есть пострадавшие

По городу Рыльску в Курской области нанесен ракетный удар. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Украинские националисты сознательно выбирают своей целью мирные объекты, объекты социального назначения», – пояснил он в обращении в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на место ЧП направлены экстренные службы, и подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов уточнил РИА «Новости», что в результате удара есть пострадавшие. «Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. <...> Ракеты прилетели, массированный обстрел города», – сказал он, добавив, что всего было около 15 прилетов.

По сведениям канала Mash, ранены, как минимум, 15 мирных жителей. Удар предположительно был нанесен американскими ракетами ATACMS c предположительно кассетной боевой частью.

«Горит здание педучилища, также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов», – отмечается в публикации.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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