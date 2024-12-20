Ракетный обстрел Рыльска: погибли шесть человек, в том числе ребенок

Стали известны новые подробности теракта в городе Рыльске Курской области, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, по предварительным данным погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 10 местных жителей ранены.

Губернатор уточнил, что в Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа – филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также окна в трёх многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них – 13-летний ребёнок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как лёгкие», – сообщил Хинштейн.

По его словам, сейчас в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. «Все необходимые меры принимаются незамедлительно», – подчеркнул глава Курской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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