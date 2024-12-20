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Пятница, 20 декабря 2024, 19:30 мск

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Рыльску

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ракетного обстрела города Рыльска в Курской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование ведется по факту совершения украинскими военными теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В СК уточнили, что сегодня боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар, а в качестве целей выбрали гражданские объекты.

«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

По неофициальным данным, которые фигурируют в новостных телеграм-каналах, в Рыльске погибли порядка семи местных жителей, около 25 – получили ранения.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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