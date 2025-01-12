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Воскресенье, 12 января 2025, 17:08 мск

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Пять поселков Белгородской области подверглись атакам ВСУ: ранена местная жительница

В Белгородской области пять населённых пунктов подверглись атакам ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранен один мирный житель.

В частности, в Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. «Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил Гладков.

По его словам, под ударом также оказались хутор Плотвянка Волоконовского района, поселок Малиновка в Белгородском районе и село Илек-Пеньковка Краснояружского района.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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