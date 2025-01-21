Дело на 185 млн рублей: бывший высокопоставленный сотрудник СК обвиняется в крупном хищении

Бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета Александр Избенко, занимавший должность заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет в ГСУ СК, обвиняется в хищении более 185 млн рублей.

«Избенко обвиняется в 16 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), в результате чего он похитил свыше 185 млн рублей», – цитирует ТАСС заявление гособвинителя в ходе заседания в Басманном суде Москвы.

Согласно тексту обвинительного заключения, Избенко в разное время организовал обыски по различным уголовным делам в Сестрорецке, Выборге, а также в Оружейном переулке в центре Москвы. В ходе этих следственных действий Избенко и его подчиненные изъяли девять дорогостоящих часов, валюту и иные ценные вещи, которые обвиняемый присвоил себе.

При этом обвиняемый частично признал вину. Избенко пояснил, что признает нарушения правил хранения вещдоков, но подчеркнул, что умысел на хищение изъятых денег и ценных вещей у него отсутствовал.

По данным ТАСС, 29 сентября 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, после чего выехал с места жительства в Донецкой Народной Республике. В ноябре того же года он был задержан и арестован.

В ходе работы в СК он участвовал в расследовании многих резонансных дел. Так, в 2014 году он вел дело о крушении во Внуково самолета Falcon, в котором погиб президент компании Total Кристоф де Маржери. Также он расследовал обстоятельства теракта, совершенного над Синайским полуостровом в 2015 году, и дело о нападении на казанскую гимназию №175 в 2021 году.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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