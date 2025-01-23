Водолазы собрали 350 кг мазута со дна моря в курортном поселке Витязево

Водолазы собрали 350 кг мазута со дна Черного моря у курортного поселка Витязево, который расположен вблизи Анапы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Специалисты обследовали дно и причал в районе Витязево. «Под водой вручную собрано и поднято на поверхность семь мешков с мазутом – 350 килограммов», – отметили в ведомстве.

Работы продолжаются и в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239». Вокруг судна установлено 2 250 км боновых заграждений. Осуществляется откачка мазута из резервуаров и проводится сбор мазута с труднодоступных участков побережья около судна. Накануне на судне откачали 727 тонн мазута. Полностью откачать нефтепродукты из танкера планируется до конца января.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ежедневно обследуются до 1 000 километров береговой линии. Всего с начала работ, по данным МЧС, очищено более 303 километров берега. Собрано и вывезено около 172 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

В ведомстве также сообщили, что на 20 участках проведения работ в трех субъектах РФ зафиксированы новые случаи локальных незначительных выбросов фракций мазута.

В акватории Черного моря обработаны мазутные пятна на площади почти 44 тыс. кв. м, использовано около 5 тонн сорбента, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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