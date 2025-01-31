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В Татарстане обнаружили разлив нефти

Разлив нефти произошел в Лениногорском районе Татарстана. Нефтепродуктами загрязнено около 2 тысяч квадратных метров почвы. Об этом сообщило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в своем тг-канале.

«29 января в адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан», – сказано в сообщении.

Инспектор управления Росприроднадзора и специалисты филиала центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО на месте разлива отобрали пробы почвы. По их результатам будет рассчитан ущерб, нанесенный компанией «Транснефть – Прикамье», подчеркнули в ведомстве.

В АО «Транснефть – Прикамье» заявили, что из магистрального нефтепровода Калтасы – Куйбышев утекло около 8,5 кубометров топлива. Причина инцидента уточняется.

«В настоящее время выход нефти локализован, проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега», – отметили в компании. Там также заявили, что «угрозы жизни и здоровью населения нет».

«Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Осуществляется постоянный экологический мониторинг. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют», – считают в компании.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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