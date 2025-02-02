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Воскресенье, 2 февраля 2025, 10:07 мск

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Средства ПВО уничтожили ночью 5 украинских беспилотников

Минувшей ночью над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнили в министерстве обороны РФ, три БПЛА сбиты над территорией Курской области и по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны сообщил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. «В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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