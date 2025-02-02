После новых атак ВСУ в Белгородской области получили ранения 6 мирных жителей

В Белгородской области после новых ударов со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили в общей сложности шестеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, по его словам, в результате атаки дрона на пассажирский микроавтобус в районе села Двулучное Валуйского округа были ранены водитель и пассажирка. У транспортного средства повреждены крыша и остекление.

В посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. У автомобиля повреждены кабина и остекление.

В Краснояружском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя, уточнил Гладков. Так, в селе Репяховка два сельхозпредприятия атакованы FPV-дронами, в результате чего ранены три сотрудника одного из них.

«Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы – по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль, уточнил Гладков.

«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что после атаки дрона в Шебекинском городском округе на движущийся легковой автомобиль погибла женщина.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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