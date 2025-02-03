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Понедельник, 3 февраля 2025, 17:42 мск

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ВСУ ударили по Белгородскому району: ранены двое мирных жителей

Архив. Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области

Белгородский район Белгородской области подвергся новым атакам ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранены два мирных жителя.

В частности, в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. «Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ещё один вражеский беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое – домовладение получило значительные разрушения.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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