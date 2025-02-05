российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 февраля 2025, 19:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинский беспилотник атаковал Белгород: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины атаковали Белгород с помощью беспилотника, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в результате падения обломков от беспилотника ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, также в Белгороде вследствие падения осколков в здании производственного предприятия повреждена кровля.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Зеленский признал беспомощность Киева без поддержки США / Азербайджан выделил Киеву миллион долларов / 150 на 150: Россия и Украина обменялись военнопленными / ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии / ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области / Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным о мире / Зеленский заявил о готовности отдать Трампу редкоземельные металлы / Киев согласился обсуждать с Вашингтоном выборы на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,