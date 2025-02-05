Украинский беспилотник атаковал Белгород: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины атаковали Белгород с помощью беспилотника, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в результате падения обломков от беспилотника ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, также в Белгороде вследствие падения осколков в здании производственного предприятия повреждена кровля.
«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.
Белгород, Светлана Антонова
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