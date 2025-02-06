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Четверг, 6 февраля 2025, 19:41 мск

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ВСУ не прекращают атаки дронов на Энергодар

Вооруженные формирования Украины не снижают активность атак по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы города Максим Пухов, сегодня был сбит дрон над территорией «Водоканала».

«Дроновая активность ВСУ в Энергодаре не снижается. Сегодня над территорией «Водоканала» был сбит вражеский дрон. Пострадавших и разрушений нет. Предприятие работает в нормальном режиме», – уточнил мэр в своем телеграм-канале.

«Киевский режим не оставляет попыток нарушить нормальную жизнь в Энергодаре. В связи с этим, все службы города находятся в состоянии повышенной готовности», – добавил Пухов.

В течение последних полутора недель ВСУ активизировали обстрелы и удары беспилотниками по Энергодару. Накануне город обстреляли из ствольной артиллерии.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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