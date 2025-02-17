Вооруженные формирования Украины нанесли удар по мирному объекту в Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хиншнейн, атаке подверглась школа в селе Крупец Рыльского района.
«В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», – уточнил губернатор в телеграм-канале.
«Удары ВСУ по мирным домам, школам, храмам и больницам демонстрируют бесчеловечность киевского режима. Все эти преступления не должны оставаться безнаказанными!» – подчеркнул Хинштейн.
Курск, Светлана Антонова
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