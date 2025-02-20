российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 февраля 2025, 20:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над регионами России уничтожено 28 украинских беспилотников

Сегодня во второй половине дня вооруженные формирования атаковали несколько российских регионов. Как сообщает министерство обороны РФ, с 15:30 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены в общей сложности 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве уточнили, что самый серьезный удар пришелся на Краснодарский край, над которым сбиты 19 БпЛА. В тоже время восемь аппаратов были поражены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Белгородской области.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков БПЛА по 6 адресам. В двух случаях повреждены частные дома, еще в одном – хозпостройки, в том числе летняя кухня. По трем адресам обломки упали во дворы частных домовладений без повреждений.

«Пострадавших нет. На месте работают специальные службы», – уточнили в оперштабе.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Вашингтон отказался считать Россию страной-агрессором / В Белом доме признали, что у Запада не было и нет «никакого пути» к победе над Россией / Глава МАГАТЭ заявил об опасной уязвимости Запорожской АЭС / Зеленский обострил ситуацию, не сдержав обещание, которое дал США / Россия уничтожила еще один истребитель ВСУ и площадки для запуска БПЛА / Евросоюз не решился согласовать отправку миротворцев на Украину / Белый дом пригрозил Зеленскому последствиями за критику Трампа / Дрон ВСУ атаковал автобус: погиб мирный житель, ещё один – ранен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,