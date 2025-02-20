Над регионами России уничтожено 28 украинских беспилотников

Сегодня во второй половине дня вооруженные формирования атаковали несколько российских регионов. Как сообщает министерство обороны РФ, с 15:30 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены в общей сложности 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве уточнили, что самый серьезный удар пришелся на Краснодарский край, над которым сбиты 19 БпЛА. В тоже время восемь аппаратов были поражены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Белгородской области.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в Славянске-на-Кубани после отражения атаки зафиксировано падение обломков БПЛА по 6 адресам. В двух случаях повреждены частные дома, еще в одном – хозпостройки, в том числе летняя кухня. По трем адресам обломки упали во дворы частных домовладений без повреждений.

«Пострадавших нет. На месте работают специальные службы», – уточнили в оперштабе.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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