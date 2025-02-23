Утром средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над регионами России

Сегодня утром вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаковать объекты на территории России. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве уточнили, что шесть БпЛА были сбиты над Орловской областью, три БпЛА – над Тульской, и один – над Курской областью.

Вместе с тем, минувшей ночью средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись Орловская область (сбиты 5 БпЛА), Белгородская и Курская области, над которыми уничтожено по четыре беспилотника. Три БпЛА обезврежены на над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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