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Понедельник, 24 февраля 2025, 16:43 мск

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Средства ПВО сбили 6 украинских беспилотников над регионами России

Вооруженные формирования Украины вновь предприняли попытку атаки территории России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, за полтора часа над тремя регионами сбиты шесть аппаратов.

«В период с 14:00 до 15:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БпЛА – над территорией Курской области и по одному БпЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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