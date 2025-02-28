Киев устроил массированную атаку по России: сбиты 53 украинских беспилотника

На фоне визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 17:44 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 БпЛА.

Судя по данным ведомства, самый серьезный удар пришелся по Брянской области, над которой было сбито 43 аппарата.

Вместе с тем пять БпЛА над территорией республики Крым, четыре – над Орловской областью и один – над Калужской.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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